Бывшая солистка «Тату» Волкова проиграла праймериз в Ивановской области

Президент Федерации лыжных гонок России, Елена Вяльбе, по предварительным данным онлайн-голосования, стала лидером предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу от Ивановской области. Певица и бывшая участница группы «Тату" Юлия Волкова же праймериз проиграла.

«По предварительным данным онлайн-голосования, Волкова не прошла. Она достаточно серьезно отстает»,— сказал ТАСС секретарь регионального отделения «Единой России» по Ивановской области Сергей Низов.

В тройку лидеров вошли Елена Вяльбе, действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов и глава города Иваново Владимир Шарыпов. Низов отметил, что в Ивановской области действовала смешанная система проведения праймериз. Люди голосовали как онлайн, так и на избирательных участках.

В своем предвыборном ролике экс-солистка «Тату» заявила, что идет в политику ради благих целей. Она хочет «не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны».

Праймериз проходили в России с 24 по 30 мая. Только в электронном виде предварительное голосование прошло в 43 субъектах РФ, еще в 42 регионах действовала смешанная форма голосования, в очном формате праймериз состоялись 30 мая. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.