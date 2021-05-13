Экс-солистка «Тату» решила изменить отношение власти к людям. Она записала предвыборный ролик

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова объяснила, зачем пошла в политику. Девушка записала предвыборный ролик, в котором заявила о желании поменять отношение власти к людям.

Обращение Волковой к жителям Ивановской области разместили в паблике «Иваново 37» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мои замечательные, так больше нельзя! Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям!» — сказала Волкова, подразумевая праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму.

Экс-солистка «Тату» заявила, что знает «о горестях и проблемах» жителей региона, «которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить». Она перечислила и другие трудности, возникающие перед людьми, подчеркнув, что «реальных проблем еще больше».

«Я иду в Госдуму от „Единой России“, чтобы не на словах, а на деле добиваться принятия решений в интересах большинства граждан страны», — пояснила Волкова выбор партии, от которой намерена баллотироваться.

Девушка добавила, что политиками не рождаются, ими становятся. По словам Волковой, перед ней новый путь.