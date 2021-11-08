СМИ: Валерия Гаркалина сняли с ЭКМО для операции

Операцию по удалению скопившегося воздуха между легкими и грудной клеткой провели врачи актеру Валерию Гаркалину. Как сообщил Telegram-канал Mash, для этого госпитализированного с коронавирусной инфекцией артиста сняли с аппарата ЭКМО, обеспечивающего наполнение кровеносных сосудов кислородом.

В ходе лечения коронавирусной инфекции медики зафиксировали у артиста спонтанный пневмоторакс — это случай, когда воздух скапливается в плевральной полости в результате серьезного повреждения легких. Это может привести к серьезному сдавливанию крупных кровеносных сосудов.

В ходе операции Валерия Гаркалина сняли с аппарата ЭКМО и провели в горло трубку, которая выведет скопившийся из плевры воздух.

О госпитализации актера Валерия Гаркалина в больницу в Коммунарке стало известно в начале октября. Положительный тест подтвердил, что у артиста коронавирусная инфекция. По словам врачей, ситуацию осложняют сопутствующие заболевания кровеносных сосудов.

По данным СМИ, самостоятельно дышать артист не может. Кроме того, медики зафиксировали у него начала тромбоза. Для облегчения состояния Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО и начали проводить переливание крови.

Официальный представитель артиста Наталья Теплова заявила, что врачи не делают прогнозов о состоянии 67-летнего Гаркалина и предлагают только ждать и рассчитывать на лучшее.