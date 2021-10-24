Врачи отказались давать прогнозы по состоянию Валерия Гаркалина

Врачи отказывают давать прогнозы по состоянию актера Валерия Гаркалина, который остается в реанимации ковидной больницы в Коммунарке. К нему никого не пускают. Об этом представитель артиста Наталья Теплова сообщила Пятому каналу.

Теплова призналась, что ничего не знает о состоянии 67-летнего актера, кроме того, что он остается в реанимации.

«Я общаюсь только с дочкой, дочке не говорят ничего — все то же самое, он в реанимации, и все. Ничего не говорят и не дают никаких прогнозов и комментариев», — сказала представитель актера.

Врачи никого не пускают к Гаркалину, потому что он лежит в ковидном отделении.

«Я общаюсь все время, но ничего не говорят нам. Ждите, и все. Ждем», — сообщила Теплова.

Накануне Пятый канал со ссылкой на источник сообщил, что Гаркалин находится в критической состоянии. Актера опять ввели в медикаментозную кому, подключили к ЭКМО. У него начался сепсис. Сайт kp.ru сообщал, что у Гаркалина диагностировали тромбоз вен на ногах, ухудшилось давление (100/60). Ему делают переливание крови, чтобы организм боролся с сепсисом.

Теплова ранее опровергла сообщения СМИ о том, что у Гаркалина почти полностью поражены легкие.

Валерий Гаркалин был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. Впоследствии его перевели в реанимацию. Раньше у актера были серьезные проблемы с сердцем, он перенес два инфаркта.