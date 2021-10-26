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    26 октября 2021, 22:33

    Врачи объяснили тяжелое состояние Валерия Гаркалина хроническими болезнями

    РЕН ТВ: врачи оценили состояние госпитализированного Валерия Гаркалина как крайне тяжелое

    Анатолий Минкин

    Госпитализированный с коронавирусной инфекцией актер Валерий Гаркалин находится в крайне тяжелом состоянии. По мнению врачей, причиной стали хронические болезни сердечно-сосудистой системы актера. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на медиков.

    Врачи объяснили тяжелое состояние Валерия Гаркалина хроническими болезнями

    До заражения коронавирусом Гаркалину провели операцию по шунтированию сердца. Кроме того, ему поставили диагноз атеросклероз сосудов.

    Актер попал в больницу в Коммунарке еще в начале октября. По информации СМИ его подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. Самостоятельно дышать Гаркалин практически не может.

    Официальный представитель артиста Наталья Теплова заявила, что врачи не делают прогнозов о состоянии 67-летнего Гаркалина. По ее словам, даже дочери артиста ничего не говорят, а просят только ждать.

    По информации СМИ, у артиста начался тромбоз вен. Чтобы организм мог справиться с сепсисом ему проводят регулярное переливание крови.