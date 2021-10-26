Врачи объяснили тяжелое состояние Валерия Гаркалина хроническими болезнями

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией актер Валерий Гаркалин находится в крайне тяжелом состоянии. По мнению врачей, причиной стали хронические болезни сердечно-сосудистой системы актера. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на медиков.

До заражения коронавирусом Гаркалину провели операцию по шунтированию сердца. Кроме того, ему поставили диагноз атеросклероз сосудов.

Актер попал в больницу в Коммунарке еще в начале октября. По информации СМИ его подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. Самостоятельно дышать Гаркалин практически не может.

Официальный представитель артиста Наталья Теплова заявила, что врачи не делают прогнозов о состоянии 67-летнего Гаркалина. По ее словам, даже дочери артиста ничего не говорят, а просят только ждать.

По информации СМИ, у артиста начался тромбоз вен. Чтобы организм мог справиться с сепсисом ему проводят регулярное переливание крови.