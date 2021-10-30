СМИ: Валерия Гаркалина подключили к аппарату ЭКМО

Медики подключили больного ковидом актера Валерия Гаркалина к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Ему стало совсем плохо: сердце не выдерживает, состояние критическое. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника сайта, Гаркалину назначили норадреналин, однако артериальное давление все равно падает.

Валерий Гаркалин попал в больницу в Коммунарке с COVID-19 в начале октября. До этого он перенес серьезную операцию на сердце — коронарное шунтирование. Сейчас врачи не дают каких-либо прогнозов. Ситуацию усложняют хронические болезни актера, в числе которых атеросклероз сосудов.

Ранее СМИ сообщили, что у него начался тромбоз вен. Чтобы не допустить заражения, медики постоянно переливают ему кровь.