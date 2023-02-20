Знаменитости 20 февраля 2023, 18:22 СМИ сообщили о развитии вторичного менингита у олимпийского чемпиона Костомарова Mash: у фигуриста Костомарова развился вторичный менингит, состояние крайне тяжелое РИА «Новости»

Читать 360tv в

У олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова развился вторичный менингит из-за сепсиса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, врачи пока не смогли остановить заражение крови, и состояние фигуриста крайне нестабильное и тяжелое. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в медикаментозном сне.

Реклама

Роман Костомаров попал в больницу еще в начале января. По словам его жены Оксаны Домниной, все началось с кашля и боли в руке, поднялась температура. Спортсмен принимал болеутоляющие и не считал ситуацию серьезной. Однако его состояние ухудшалось, и к тому времени как Костомаров попал в реанимацию, он был в тяжелом состоянии и «все показатели зашкаливали». Медики сразу понимали, что болезнь будет сопровождаться некрозами и некротическим поражением мышц и подкожной клетчатки, может потребоваться хирургическая коррекция. Однако это был единственный способ спасти жизнь фигуриста. Ему ампутировали обе ступни и несколько пальцев на руках.

Реклама

Информация о его состоянии появляется почти ежедневно. Несколько дней назад появились данные о том, что Роману Костомарову стало лучше и он уже дышит самостоятельно. Однако сегодня СМИ сообщили, что у спортсмена кровоизлияние в мозг.