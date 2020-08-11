СМИ: Рудова беременна

По данным сайта «Дни.ру», появились фотографии, на которых видно округлившийся живот знаменитости. Кроме того, Рудова выкладывала в Instagram видео из роддома Лапино, где частенько рожают российские звезды.

Знакомые актрисы рассказали, что в связи с этим событием она стала вести более домашний образ жизни и начала носить просторные наряды.

Ранее российская фигуристка, чемпионка Олимпиады в Сочи Юлия Липницкая сообщила о рождении ребенка. Она выложила совместное фото с мужем Владиславом Тарасенко и дочерью Каталиной. Ребенок появился на свет месяц назад, 27 июня, рассказала спортсменка.

О том, что Липницкая беременна, в июне сообщил спортивный агент Андрей Митьков. Фигуристка раскритиковала его, сообщив, что вместе с мужем договорилась с одним из каналов, чтобы эксклюзивно рассказать об этой новости.

Также специалисты Роспотребнадзора рассказали, что дыню не стоит есть беременным и кормящим женщинам, потому что это довольно тяжелый продукт.