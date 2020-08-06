Роспотребнадзор рассказал, кому опасно есть дыню

По данным газеты «Вечерняя Москва», специалисты Роспотребнадзора уточнили, что дыню не стоит есть людям с сахарным диабетом, с обострением язвенной болезни, а также беременным и кормящим женщинам.

Кроме того, в некоторых случаях дыня может спровоцировать расстройство желудка даже у абсолютно здорового человека. Например, если запивать ее холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем.

Также эксперты пояснили, что дыню следует есть между приемами пищи — в качестве перекуса. Не стоит это делать на голодный желудок или сразу после плотного обеда.

Специалисты дали рекомендацию, как выбрать вкусную дыню. Плод должен не иметь пятен, вмятин и трещин. Плодоножка должна быть сухой, а место крепления цветка — мягким. На ощупь дыня должна быть пружинистой, а при шлепке ладонью — издавать глухой звук. Также уточняется, что дыня легко впитывает вредные вещества из почвы, поэтому мякоть возле кожуры не полезна.