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    06 августа 2020, 13:17

    Роспотребнадзор рассказал, кому опасно есть дыню

    Дарья Морозова

    Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что дыня — довольно тяжелый продукт, поэтому ее рекомендуется употреблять далеко не всем. Об этом сообщил ТАСС.
    Роспотребнадзор рассказал, кому опасно есть дыню

    По данным газеты «Вечерняя Москва», специалисты Роспотребнадзора уточнили, что дыню не стоит есть людям с сахарным диабетом, с обострением язвенной болезни, а также беременным и кормящим женщинам.

    Кроме того, в некоторых случаях дыня может спровоцировать расстройство желудка даже у абсолютно здорового человека. Например, если запивать ее холодной водой, кисломолочными продуктами, молоком, алкоголем.

    Также эксперты пояснили, что дыню следует есть между приемами пищи — в качестве перекуса. Не стоит это делать на голодный желудок или сразу после плотного обеда.

    Специалисты дали рекомендацию, как выбрать вкусную дыню. Плод должен не иметь пятен, вмятин и трещин. Плодоножка должна быть сухой, а место крепления цветка — мягким. На ощупь дыня должна быть пружинистой, а при шлепке ладонью — издавать глухой звук. Также уточняется, что дыня легко впитывает вредные вещества из почвы, поэтому мякоть возле кожуры не полезна.

    Новости SMI.FM