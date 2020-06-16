СМИ: фигуристка Юлия Липницкая беременна

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая ждет ребенка. Об этом сообщил спортивный агент Андрей Митьков.

Такая информация появилась на его канале в «Яндекс.Дзен». По данным газеты «Спорт Экспресс», спортсменка находится на последних месяцах беременности. Отцом ребенка станет бывший российский фигурист Владислав Тарасенко.

Юлии Липницкой 22 года. Она завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Также девушка является чемпионкой Европы и серебряной призершей чемпионата мира.

Свою спортивную карьеру она завершила в 2017 году после серьезных травм. В последнее время фигуристка была тренером в «Академии чемпионов Ильиных-Липницкой». Чемпионка являлась одной из учениц прославленного тренера Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что команду Тутберидзе покинула Александра Трусова. Она перешла к Евгению Плющенко.