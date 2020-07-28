Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц

Российская фигуристка, чемпионка Олимпиады в Сочи Юлия Липницкая сообщила о рождении ребенка. Она выложила совместное фото с мужем Владиславом Тарасенко и дочерью Каталиной.

Ребенок появился на свет месяц назад, 27 июня, рассказала спортсменка.

О том, что Липницкая беременна, в июне сообщил спортивный агент Андрей Митьков. Фигуристка раскритиковала его, сообщив, что вместе с мужем договорилась с одним из каналов, чтобы эксклюзивно рассказать об этой новости.

Источник фото: Instagram / sports.ru

«Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось», — говорила она.

Также Липницкая заявила, что «из-за непорядочности» Митькова с ним ранее прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин.

Юлии Липницкой 22 года. В 2014 году она выиграла золото Сочи в командных соревнованиях. В 2017 году завершила спортивную карьеру.

Владиславу Тарасенко 23 года, он также профессионально занимался фигурным катанием. Лучшим достижением спортсмена осталась победа в финале Кубка России в 2015 году.