СМИ: Манукян попал в больницу с травмой руки после расставания с Бузовой

По данным журнала, плечо он повредил серьезно. Теперь его участие в проекте телеканала под вопросом.

В пятницу, 22 января, Ольга Бузова со слезами на глазах рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее возлюбленный Давид Манукян распускал руки и оскорблял ее. Она назвала его чудовищем и объявила о разрыве. Коллеги Бузовой не поверили ни в искренность их отношений, ни в правдивость расставания.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в разговоре с «360» поделилась, что Бузова и Манукян разыграли скандал с расставанием по контракту. По ее словам, это обычный пиар-ход медийных персон. Еще один экс-участник самого долгоиграющего шоу на российском телевидении, Рустам Солнцев, назвал отношения певицы и блогера «любовью в сториз» и усомнился в искренности чувств, которые пара демонстрировала своей многомиллионной аудитории в социальных сетях.