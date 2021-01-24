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    24 января 2021, 14:16

    СМИ: Манукян попал в больницу с травмой руки после расставания с Бузовой

    Андрей Иванов

    Блогер Давид Манукян на этой неделе расстался с Ольгой Бузовой и угодил в больницу с травмой руки. Как сообщил «СтарХит», он вывихнул плечо на репетиции телешоу «Танцы со звездами».
    СМИ: Манукян попал в больницу с травмой руки после расставания с Бузовой

    По данным журнала, плечо он повредил серьезно. Теперь его участие в проекте телеканала под вопросом.

    В пятницу, 22 января, Ольга Бузова со слезами на глазах рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее возлюбленный Давид Манукян распускал руки и оскорблял ее. Она назвала его чудовищем и объявила о разрыве. Коллеги Бузовой не поверили ни в искренность их отношений, ни в правдивость расставания.

    Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в разговоре с «360» поделилась, что Бузова и Манукян разыграли скандал с расставанием по контракту. По ее словам, это обычный пиар-ход медийных персон. Еще один экс-участник самого долгоиграющего шоу на российском телевидении, Рустам Солнцев, назвал отношения певицы и блогера «любовью в сториз» и усомнился в искренности чувств, которые пара демонстрировала своей многомиллионной аудитории в социальных сетях.