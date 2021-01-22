Шоумены Ольга Бузова и Давид Манукян любили друг друга все эти месяцы онлайн. Об этом «360» заявил бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Он не увидел никаких доказательств искренности их отношений.

«Любили они друг друга, я так понимаю, все эти долгие месяцы онлайн. Это была такая любовь в сториз. Любовь на видео. Я доказательств этой любви не увидел. Не увидел совершенно никаких перипетий любовных, кроме того, что они тулили свои моськи», — прокомментировал ситуацию Солнцев.

Собеседник добавил, что Бузова должна быть благодарна первой волне хайпа вокруг себя своему бывшему мужу, футболисту Дмитрию Тарасову.

«Если она сейчас попытается сделать то же самое с этим прекрасным армянским блогером, то, считай, она уже знает, чем ей надо заниматься. Я уже буду в открытую говорить, что это (разрыв Бузовой и Манукяна — прим. ред.) брехня», — подытожил Солнцев.

Бузова рассказала подписчикам, что больше не может быть в отношениях с Манукяном, так как он бьет и оскорбляет ее. Она назвала своего возлюбленного чудовищем и объявила о разрыве.

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель и пиар-менеджер Иван Акимов в один голос заявили, что отношения блогера и певицы — это фейк, который вбросили для того, чтобы напомнить о себе и заработать денег.