СМИ: Бабкину поместили в изолированный бокс Коммунарки

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина лечится в медцентре Коммунарки в изолированном боксе. По словам представителей певицы, коронавирус у нее пока не подтвердили.

«Коронавирус у нее пока не подтвержден. Мы не знаем, сколько сделали на него тестов, но, поскольку времени прошло достаточно, то, наверное, два или три уже провели, и врачи остановились на осложненной пневмонии. Тем не менее она лежит не в обычной палате, а на совершенно изолированной территории, куда мы не можем попасть, чтобы ее проведать», — рассказал «Антенне» пресс-атташе артистки Александр Велор.

По его словам, при такой болезни помещение в изолированный бокс нормально.

Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал РБК, что состояние артистки стабильное. Он также подтвердил, что у Бабкиной не выявляли коронавирус.

Надежду Бабкину госпитализировали 1 апреля. Ее соведущий по «Модному приговору» Александр Васильев рассказал, что они вместе снимались 31 марта, и она была абсолютно здорова. Он добавил, что за себя не переживает, а Первый канал пока не присылал письма об обязательной сдаче анализа на коронавирус.

Между тем в СМИ была информация, что Бабкину вводили в медикаментозную кому для более эффективной работы аппарата ИВЛ.