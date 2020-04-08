Александр Васильев оценил состояние Надежды Бабкиной

Васильев заметил, что в настоящее время артистка в коме. Ей диагностировали двустороннее воспаление легких.

«Коронавирус не обнаружен!» — подчеркнул искусствовед.

Он выразил надежду на то, что Бабкина поправится.

«Но! Мы предполагаем, а Господь располагает. Конечно, я надеюсь, что моя коллега выздоровеет, и еще долго будет нас радовать. Но поймите — никто такой гарантии никому дать не может. Поэтому тут как Бог пошлет. Вечных людей нет, сколько бы стволовых клеток люди, которые мечтают жить вечно, в себя ни всаживали», — пояснил Васильев.

По словам историка моды, сам он соблюдает режим изоляции. Съемки телепрограммы «Модный приговор» с его участием закончились.

«Мы же не снимаем всего по пять передач. В день мы снимаем по четыре, а всего за определенный период — шестнадцать», — добавил Васильев.

Ранее пресс-атташе театра «Русская песня» Александр Велор подтвердил, что коронавирусную инфекцию у Надежды Бабкиной не обнаружили.