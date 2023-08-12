Знаменитости 12 августа 2023, 09:40 Силиконовый скандал. Жена хирурга Хайдарова испугалась возвращения в Россию из-за угроз Адвокат Бенхин: супруге хирурга Хайдарова начали угрожать, она боится ехать в РФ Тимур Хайдаров / «ВКонтакте»

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Жена известного звездного хирурга Тимура Хайдарова боится вернуться в Россию. После «силиконового скандала» с участием ее супруга женщине начали угрожать. Об этом рассказал адвокат Александр Бенхин в интервью радио «Комсомольская правда».

Причинить вред дизайнеру Светлане Сильваши, так зовут возлюбленную Хайдарова, обещает Александр Вдовин — один из бывших пациентов хирурга.

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«Он показывал сначала свою разрезанную гноящуюся пятую точку — спустя шесть лет после операции, а затем говорил, что если встретит ее где-то, то сделает с ней то же самое», — поделился адвокат.

Бенхин обратился к частному детективу и в правоохранительные органы. Как выяснилось, Вдовин, который работает челюстно-лицевым хирургом, предлагал пациентам Хайдарова «исправить ошибки». А это — маркетинговый ход, утверждает Бенхин.

В середине июля разгорелся звездный скандал — певицы Слава и Любовь Успенская обвинили пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной пластике. После этого хирург уехал с семьей в отпуск в Грецию.

Как писали СМИ, Хайдаров подал несколько заявлений в полицию из-за угроз убийством ему и его семье, вторжения в личную жизнь и вымогательстве. В одном из мессенджеров даже появился чат, в котором несколько женщин в агрессивной манере обсуждают дело хирурга Тимура Хайдарова.

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили, однако расследование приостановили. Хайдарову грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Хайдаров делал много операций знаменитостям, в том числе Филиппу Киркорову. У хирурга своя клиника, запись ведется на несколько лет вперед, а его услуги стоят бешеных денег.