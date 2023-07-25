Знаменитости 25 июля 2023, 00:45 Популярный пластический хирург рассорил звезд шоу-бизнеса. Чем Хайдаров не угодил Славе и Успенской? Певица Слава пожаловалась на результаты операций, сделанных у звездного хирурга Хайдарова РИА «Новости»

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Скандал вокруг популярного у серебрити пластического хирурга Тимура Хайдарова набирает обороты. Сразу несколько звезд публично выступили с критикой его работ. После этого клиенты мастера преображений разделились на два лагеря: одни обвиняют его в непрофессионализме, другие осуждают недовольных и называют их вымогателями. «360» разбирался истории, которая разделила мир шоубиза.

История Тимура Хайдарова

Тимур Хайдаров родился в Узбекистане. Он решил пойти по стопам матери, которая была хирургом, и тоже выбрал медицину, поступая в вуз. Получив образование, работал обычным врачом. Затем переехал в Россию, где сначала ему пришлось нелегко. Он подрабатывал в кафе, пока не получил работу в частной клинике. Затем решил пройти курсы повышения квалификации и стал пластическим хирургом.

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Спустя несколько лет благодаря звездным клиентам и соцсетям он стал по-настоящему популярным. Сначала о нем рассказала визажист и блогер Гоар Аветисян, которой Хайдаров помог избавиться от лишнего веса. Рэперу Даве он сделал красивый пресс и убрал лишний жир со спины и подбородка. Певице Ирине Дубцовой и продюсеру Яне Рудковской он исправил грудь. Певице Любови Успенской доктор также сделал несколько операций.

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Новый виток популярности Хайдарову подарил певец Филипп Киркоров, который признался, что стал делать пластические операции. Хирург рассказал, что артисту сделали липосакцию и абдоминопластику, а ряд процедур ему еще предстоит пройти.

Сейчас у Хайдаров своя клиника, он делает по 100 операций в месяц, запись ведется на несколько лет вперед, а его услуги стоят бешеных денег.

Начало скандала

На днях певица Слава поделилась с подписчиками в Instagram* результатами своих преображений, автором которых стал звездный хирург Хайдаров. Она сделала пластические операции на руках, спине и ногах, исправила подбородок и подтянула грудь. Слава заявила, что результат ее полностью устраивает, кроме одного — грудь, по ее словам, Тимур сделал очень плохо.

«Когда я сняла лифчик через месяц, я просто [не поверила глазам]. Во-первых, одна грудь выше, другая ниже. Швы просто ужаснейшие. <…> Грудь у него делать не надо», — сказала Слава.

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Она призналась, что сначала не хотела рассказывать об этом, но затем, чувствуя ответственность перед подписчиками, которым уже успела посоветовать Хайдарова, решила все рассказать. Она даже показала доказательство — грудь, на которой видны огромные шрамы.

Также Слава заявила, что многие артистки жалуются на результаты операций Хайдарова, правда, стесняются признаться в этом, чтобы не навредить своему имиджу. Они просто идут в другие клиники и там исправляют изъяны, сказала артистка.

После этого признания певицу поддержала ее коллега по цеху Любовь Успенская. У хирурга она сделала себе ягодицы за два миллиона рублей, но результат ее огорчил.

После этого подписчики вспомнили, что Гоар Аветисян тоже жаловалась после операций, что шрамы на груди очень долго не заживают. Однако, когда разгорелся скандал, она вступилась за Хайдарова.

Ответ Хайдарова

Обвиняемый в непрофессионализме Тимур Хайдаров не остался в стороне и решил прокомментировать заявление певиц.

В комментарии «Газете.ru» он сказал, что операция на груди Славы выполнена профессионально и качественно, ее предупреждали о рисках и процессе заживления, но певица не соблюдала рекомендации врачей, отметил врач.

«Но мы собирались хирургически исправить рубцы, это делается 15-20 минут. Но Слава попала под влияние некоторых людей. Как доктор я могу сказать, мы со своей стороны от нее никогда не отказывались, всячески пытались содействовать в плане косметологических процедур, кремов, той же хирургической коррекции», — сказал он.

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А в своих соцсетях под комментариями рассерженных фанатов Хайдаров заявил, что перед публичным обвинением пациентки просили компенсировать ущерб.

«Каких звезд? Слава и Люба? Которые вымогали сначала крупную сумму денег! Сначала разберитесь во всем, потом делайте выводы», — написал врач.

Кто вступился за хирурга

За пластического хирурга вступились сразу несколько его пациентов. Например, Яна Рудковская в своем Telegram-канале написала про сотни довольных клиентов.

«Я знаю его лично, я делала у него грудь, очень много девушек потом к нему приходили и говорили: „Хочу грудь, как у Яны“. Филипп Киркоров, Инстасамка, Дава, я. Сотни довольных пациентов со всего мира у этого хирурга, и тут вдруг такие обвинения», — сказала она.

РИА «Новости»

А самый известный клиент Хайдарова — Филипп Киркоров — даже вступив перепалку со Славой. Он призвал ее не «не бурлить воду» там, где она не права, также заявив про несоблюдение рекомендаций врачей.

«Я, конечно, не врач, не специалист, но могу сказать тебе: прежде чем грешить на других, последи за своим поведением. Рекомендации врача нужно выполнять», — написал он своем в Telegram-канале.

Слава же ответила, что следила за собой, но ей показалось странным делать «какие-то уколы просто из-за того, что мне неправильно разрезали и сшили грудь».

Гоар Аветисян подтвердила, что операции у Хайдарова едва не стоили ей жизни, но это стоило того. По ее словам, операции хирурга изменили ее жизнь.

Соцсети

Адвокат Славы Елена Сенина рассказала «Известиям», что с артисткой связывалась жена хирурга и по совместительству руководитель клиники, прося нивелировать конфликт, однако вскоре диалог сошел на нет. Она также заявила, что удачные операции звезд, которые сейчас защищают Хайдарова, не могут оправдать плохие результаты. Пластическая хирургия — это не кафе, где сегодня получилось вкусно, а завтра не очень вкусно, это жизнь и здоровье людей, заключила она.

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