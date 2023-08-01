Эксклюзив 01 августа 2023, 17:13 Против хирурга Хайдарова создали чат в месенджере Добровинский о деле Хайдарова: агрессивные барышни создали чат и обсуждают некие действия РИА «Новости»

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Адвокат Александр Добровинский сообщил, что в одном из мессенджеров появился чат, в котором несколько женщин в агрессивной манере обсуждают дело хирурга Тимура Хайдарова. Об этом правозащитник рассказал «360».

По словам Добровинского, написать коллективную жалобу на Хайдарова склоняла адвокат Любови Успенской. При этом в чате собрались даже женщины, которые никогда не обращались за помощью к хирургу.

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«Совсем недавно нам стала известна очень интересная новость: оказывается, некоторое время назад несколько агрессивных барышень создали чат. В этом чате обсуждают и готовят некие действия, имеющие, насколько мы теперь понимаем, все признаки состава ряда преступлений», — сказал адвокат.

Криминалисты, допустил он, назвали бы происходящее в чате устойчивой преступной группировкой с распределением ролей.

«К сожалению, возглавляет эту группу, возможно, юрист. Соответствующая реакция моего доверителя Тимура Хайдарова уже последовала. И мои доверители, и наше бюро искренне верят, что данное дело дойдет до суда, а мы уже доведем его до нужного финала. Как я могу закончить дело — всем известно», — добавил Добровинский.

Ранее на хирурга Хайдарова пожаловалась певица Слава,обвинив его в неудачной пластике груди. В ответ тот сказал, что операцию артистке провели качественно, но она не выполнила необходимые рекомендации врачей. Хайдров отметил, что у него вымогали денежную компенсацию. Защиту хирурга взяло на себя адвокатское бюро Добровинского.