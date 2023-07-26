Эксклюзив 26 июля 2023, 13:17 Адвокатское бюро Добровинского займется делом звездного пластического хирурга Хайдарова РИА «Новости»

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Адвокатское бюро «Александр Добровинский и партнеры» приняло к производству дело популярного среди российских звезд хирурга Тимура Хайдарова, на работу которого недавно пожаловалась певица Слава. Об этом Добровинский сообщил «360».

По словам адвоката, он встречался с Тимуром Хайдаровым и его женой Светланой накануне.

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«Наше бюро с сегодняшнего дня приняло к производству дело. <…> Будем информировать о дальнейших событиях», — прокомментировал Добровинский.

СМИ писали, что Слава обвинила хирурга в неудачной пластике груди. До этого одна из пациенток утверждала, что после операции, которую он сделал ей в 2018 году, лишилась части груди и не смогла кормить ребенка. Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили, однако расследование приостановилось. Журналисты предположили, что скандал с популярной певицей может ускорить процесс.

Тимуру Хайдарову грозит о двух лет лишения свободы.

Ранее Слава делала у этого же хирурга липосакцию. К его услугам прибегал и певец Филипп Киркоров.