Шнуров прекратил выступать, став политиком. Кто его избиратель?

Музыкант Сергей Шнуров, который теперь решил стать политиком, думает, что за него будут голосовать обычные 30-летние жители России. Он объяснил, каким видит своего избирателя.

«Мой потенциальный избиратель — это абсолютно нормальный человек, гражданин нашей страны. Более-менее ответственный, около 30», — сказал Шнуров журналистам, его цитирует РИА «Новости».

Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии роста» и не исключил, что будет участвовать в выборах в 2021 году. Партийный билет ему вручил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, который является главой партии.

По словам Шнурова, он на время прекратил концертную деятельность, но обещал своим поклонникам, что это не навсегда. Музыкант сказал, что, несмотря на перерыв, продолжит сочинять.

Пока что Шнуров не подтверждает, что пойдет на выборы в 2021 году. Он называет себя рядовым членом партии, а про политическую карьеру говорит, что она приносит только одни убытки с точки зрения личной экономики.