Шнуров матом объяснил челябинцам свой уход в политику. Видео

Лидер группировки «Ленинград», а с недавних пор политик Сергей Шнуров объяснил, что его заставило начать политическую карьеру. Чтобы было понятнее, Шнуров по привычке пересыпал речь русским матом, сорвав аплодисменты.

Нецензурщина прозвучала, когда музыкант объяснял, почему присоединился к «Партии роста» Титова, сообщил сайт Ura.Ru. По словам Шнурова, он выступает резко против движения России в сторону сплошных запретов. Кроме того, никуда не годится, по мнению Шнурова, и нынешний состав парламента.

«Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне, [нехорошее слово], не нравится дождь!» — привел пример Шнуров, попутно предложив запретить тогда уже снег и некрасивых женщин. Идеи новоиспеченного политика зал встретил с пониманием, судя по смеху в партере и аплодисментам.

Прошелся Шнуров и по традиционной политической пассивности россиян. Он подчеркнул, что если игнорировать выборы и не ходить голосовать, то и резулттат будет соответствующий. Но потом не нужно удивляться, кто же этих политиков выбрал.

«Да вы же [нехорошее слово] и выбрали!» — заключил Шнуров.