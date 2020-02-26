Шнуров матом объяснил челябинцам свой уход в политику. Видео
Нецензурщина прозвучала, когда музыкант объяснял, почему присоединился к «Партии роста» Титова, сообщил сайт Ura.Ru. По словам Шнурова, он выступает резко против движения России в сторону сплошных запретов. Кроме того, никуда не годится, по мнению Шнурова, и нынешний состав парламента.
«Вот запретили мат. И что? Давайте запретим дождь. Мне, [нехорошее слово], не нравится дождь!» — привел пример Шнуров, попутно предложив запретить тогда уже снег и некрасивых женщин. Идеи новоиспеченного политика зал встретил с пониманием, судя по смеху в партере и аплодисментам.
Прошелся Шнуров и по традиционной политической пассивности россиян. Он подчеркнул, что если игнорировать выборы и не ходить голосовать, то и резулттат будет соответствующий. Но потом не нужно удивляться, кто же этих политиков выбрал.
«Да вы же [нехорошее слово] и выбрали!» — заключил Шнуров.