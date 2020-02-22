«Приплыл со дна жизни»: Шнуров объяснил решение уйти в политику

Шнуров продолжает развивать тему своего вступления в «Партию Роста». Теперь он объяснил, зачем подался в политику. Артист устал от «физиономий», которые сейчас занимаются политикой и решил показать, как это делать правильно.

«Это тот случай, когда политика сама пришла ко мне, постучала в двери. Я ввиду того, что вел Instagram, довольно остро-политический, я был вынужден смотреть на эти наши политические физиономии», — рассказал Сергей Шнуров в программе «Центральное телевидение» на канале НТВ.

По словам певца, в какой-то момент он решил, что сможет объяснить политикам и другим людям, что «нашу страну можно сделать лучше». Музыкант уверен, что это абсолютно нормально, когда 40-летний успешный мужчина «оборачивается вокруг и говорит — давайте я вам помогу, сделаю классно».

Дальше он перешел к сравнениям и заявил, что «приплыл со дна жизни», где хватает порядочных людей. Теперь пришло время оторваться и «наконец-то всплыть».

Шнурова спросили и о реакции супруги на смену сферы деятельности. Исполнитель заверил, что она прекрасно отнеслась к его идее и подарила на 23 Февраля костюм, в котором Шнуров пришел на программу.

Шнуров стал членом «Партии Роста» 20 февраля. Пока музыкант только осваивается в новой роли, но не исключает возможности участвовать в выборах в Госдуму.