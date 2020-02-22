22 февраля 2020, 18:13
Шнуров пообещал спеть песню про выборы, когда станет кандидатом
Музыкант Сергей Шнуров пообещал, что споет свою известную песню про выборы, когда станет кандидатом в Госдуму. Он заявил, что не будет менять слова, потому что «это уже народная поговорка». Об этом сообщил телеканал НТВ.
Шнуров сказал, что он «пока политический деятель». «Когда буду кандидатом, тогда споём эту песню вместе», — пообещал музыкант.
Шнуров решил заняться политикой и вступил в «Партию роста». Он объяснил свой выбор тем, что «нашу страну можно сделать лучше». По словам музыканта, он устал от «физиономий», которые сейчас занимаются политикой, и ему хочется «сделать классно».
Также свою партию решила создать певица Валерия. Она будет называться «Сильные женщины». Исполнительница хочет бороться за права женского пола.