Шнуров пообещал спеть песню про выборы, когда станет кандидатом

Шнуров сказал, что он «пока политический деятель». «Когда буду кандидатом, тогда споём эту песню вместе», — пообещал музыкант.

Шнуров решил заняться политикой и вступил в «Партию роста». Он объяснил свой выбор тем, что «нашу страну можно сделать лучше». По словам музыканта, он устал от «физиономий», которые сейчас занимаются политикой, и ему хочется «сделать классно».

Также свою партию решила создать певица Валерия. Она будет называться «Сильные женщины». Исполнительница хочет бороться за права женского пола.