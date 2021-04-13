Съемки ток-шоу о больном Вячеславе Зайцеве закончились скандалом

В понедельник, 12 апреля, в эфире Первого канала вышло ток-шоу, посвященное модельеру Вячеславу Зайцеву, который страдает болезнью Паркинсона. Съемки передачи закончились потасовкой и бросанием в гостей пятитысячных купюр.

Общественность возмутили ролики в TikTok, которые снимали знакомые модельера бизнесвумен Галина и ее дети с его участием. Многие решили, что они пользуются состоянием Зайцева, чтобы пропиариться.

Галину, ее сына Тимура и дочь Лучану обвинили в неэтичном поведении по отношению к модельеру, а Зайцев просто не понимает, зачем его снимают на камеру. Бизнесвумен пришла на шоу, чтобы опровергнуть обвинения в свою сторону. Она заявила, что с модельером они дружат давно, а его дети и внуки не интересуются жизнью Зайцева.

Ситуацию прокомментировал и сам модельер. Он сказал, что добровольно участвовал в съемках видеороликов, а Галину и ее детей он знает давно.

«В роликах я снимался по собственному желанию. Не знаю, почему это вызвало такую реакцию», — сказал он.

После этого Тимур соскочил с дивана и начал кидать в участников ток-шоу пятитысячные купюры и кричать на них. После этого вся семья покинула студию. За кулисами мужчина не успокоился и продолжил кричать на всех сотрудников, одной из работниц пришлось отбиваться от агрессивного сына Галины стопкой бумаг.

В понедельник, 12 апреля, вышла вторая передача о жизни Вячеслава Зайцева, после первой председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном нарушении прав модельера.