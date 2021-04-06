Битва за Славу Зайцева. «Опекуны» и семья не могут поделить модельера

Один из самых известных российских модельеров 83-летний Вячеслав Зайцев уже несколько лет не появляется на публике и не дает комментарии. Виновата в этом болезнь Паркинсона. За художником сейчас присматривает не семья, а посторонние люди. Сын кутюрье уверен, что они втерлись в доверие к Зайцеву и зарабатывают на нем. «Опекуны» же аналогичного мнения о его сыне.

Издание Super выпустило большое расследование о том, как и с кем сейчас живет некогда первый модельер Советского союза и России Вячеслав Зайцев. Уже больше пяти лет у кутюрье болезнь Паркинсона и серьезные проблемы с суставами. Он уже почти не передвигается самостоятельно, плохо говорит, но все так же заразительно улыбается. Тем не менее многие обеспокоены благополучием Зайцева, ведь заботятся о нем не члены семьи, а посторонние люди.

Новое поле славы

Говорить о том, что малоизвестное семейство Гарафутдиновых поселилось в доме известного на всю страну модельера начали после того, как Галина Гарафутдинова, называющая себя «педагогом, писателем, общественным деятелем и мастером фэн-шуй» начала активно снимать кутюрье для своего TitkTok-аккаунта.

И если ее обычные ролики с танцами и советами набирают по нескольку десятков тысяч просмотров, то хештег «Слава Зайцев» поднимает эти величины до сотен тысяч, а то и до нескольких миллионов.

Причем сам Зайцев почти не говорит, а если и делает это, то становится заметно, как болезнь его изменила. В основном же он просто сидит на фоне рассуждающей экс участницы различных проходных телешоу Галины Гарафутдиновой.

Зрители TikTok-аккаунтов «TimBigFamily» — именно так именуют себя в соцсетях Гарафутдиновы — делятся на два лагеря. Одни постоянно желают здоровья кутюрье и радуются тому, что он по-прежнему улыбается, хвалят Гарафутдинову и даже почему-то называют женой дизайнера. Другие же возмущены тем, что гения моды выставляют на всеобщее обозрение в подобном состоянии, и взывают к совести «опекунов».

На такие выпады Гарафутдинова ответила жестко. «Он в здравом уме и все прекрасно понимает. Мы все это снимаем с его согласия, ему это нравится. Люди, которые никогда его не видели, не общались с ним, не помогали, тут вдруг расчувствовались и слезы роняют. Ложь и вранье», — сказала она.

Общественный резонанс даже вынудил силовиков обратить внимание на происходящее. После того, как новость о якобы «захвативших» дом Зайцева людях разлетелась по СМИ, московская прокуратура приехала к модельеру с проверкой. Но пока о ее результатах не говорят, хотя по данным издания Super, кутюрье несколько часов расспрашивали о том, что за люди живут в его доме.

«Прокуратура города Москвы организовала проверку информации о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — объяснили «360» в ведомстве.

Забыт на дне рождения?

Незадолго до этого с участием Вячеслава Зайцева и против его воли разразился другой скандал. В марте кутюрье исполнилось 83 года, в честь этого был устроен праздник. Но заведовал банкетом не сын, Егор Зайцев, который не первый год, по его же словам, пытается реанимировать Дом моды отца, а некие братья Хусаиновы.

Праздник устроили в московском ресторане, туда позвали многих звезд российского шоу-бизнеса, с которыми Зайцев был близок, в том числе Аллу Пугачеву и Максима Галкина, Льва Лещенко, Татьяну Михалкову и многих других. Вместе с этим на мероприятие продавали билеты — от 15 тысяч рублей и выше, утверждает сын модельера. Тем, кто раскошелится сильнее всех, даже пообещали возможность, если не поговорить с примадонной, то хотя бы с ней сфотографироваться. Егор Зайцев уверен, что Пугачеву и других звездных гостей банально «продали», а терпели это именитые гости только из уважения к его отцу.

«День рождения — это позор семьи. Они под это собирали деньги, продавали билеты. Они это делают для себя, плюс специально был „плевок в лицо“. <…> Алла Борисовна уважает папу, поэтому пришла. А для Хусаиновых это бизнес. Никто из звезд не связывался со мной, все поняли. Папу подставили, Алла Борисовна, я надеюсь, поняла, что он не виноват. Она даже, по слухам, „пустила слезу“», — объяснил он.

Источник фото: соцсети Вадима Хусаинова

Лев Лещенко подтвердил опасения сына Зайцева, объяснив, что кутюрье на собственном празднике был не в самой лучшей форме. Было понятно, что его привели, чтобы собрать людей на показ мод.

«Он уже в таком полузабытьи находится, и было удивительно, что они его привели. Ну мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ», — передают «Известия» слова Лещенко.

В завершение празднования один из братьев Хусаиновых уверил все в том, что Вячеслав Зайцев прекрасно себя чувствует и даже танцевал на собственном дне рождения. А затем объявил, что следующее мероприятие с участием кутюрье состоится в конце марта.

«Ему нравится это все»

Настоящая семья не вхожа в дом Зайцева примерно с того времени, когда началась его болезнь: Егор Зайцев рассказывал о том, что незнакомцы, взявшие «опеку» над его отцом, рассорили их, настроили кутюрье против собственного сына. Поучаствовал в этом, по словам Егора, и действующий муниципальный депутат Николай Головин — бывший танцор Большого театра, друг и коллега Зайцева, проработавший с ним десять лет.

Егор Зайцев называет Головина «главным врагом семьи» и именно ему приписывает главную роль в ссоре с отцом. Все началось с того, как в конце 90-х Егор, по его же словам, «отбил» Дом моды у бандитов и мафии, которые готовы были поглотить бизнес.

«Я всех отбил, со всеми разобрался, никаких проблем не было. Папе сказали, что Егор сейчас стал очень сильным: „Он у тебя заберет дом и поместье в Каблукове“. Папа поверил — и с этого момента все началось», — убежден Егор Зайцев.

Он также уверен, что Головин «перепрограммировал» его отца, тогда же начал жить в его загородном доме. Однако сейчас, по словам Головина, общаются они с Вячеславом Зайцевым не очень часто. Комментировать «ссору» с сыном своего друга Головин не стал. Он только сказал «360», что сейчас Вячеслав Зайцев «в полном уме», а чувствует себя «по возрасту».

«Мне во всей этой ситуации искренне жаль Вячеслава Михайловича Зайцева, все это для него очень неприятная история. Я искренне желаю ему процветания, крепкого здоровья и чтобы у него все было хорошо, потому что для меня это близкий и родной человек», — сказал он.

Егор Зайцев же добавил, что некогда звездный отец, вероятно, получает удовольствие от происходящего.

Егор и Вячеслав Зайцевы

«Ему нравится вот это все. Я не льстец, я говорю правду. Это не обида, это объективная реальность. Обид никаких нет, у меня опустились руки насчет личных отношений. Насчет работы, бренда и семьи я буду биться до конца, чтобы сохранить его дело. И здесь вопрос не в деньгах. <…> Это не обида, это боль», — рассказал он.

Но сын уверен, что Вячеслав Зайцев уже понимает не все — именно поэтому, считает Егор, отца и удалось обмануть. Мошенников вокруг модельера, по его словам, немало. Они «терроризируют» Зайцева, не дают подходить к телефону, когда звонит семья, жалуются на то, что Егор пытается спасти бизнес, оградив его от Гарафутдиновых.

Галина Гарафутдинова же рассказывает о том, что не берет трубку именно Егор, а сам модельер якобы очень хочет восстановить отношения с сыном. Заместитель генерального директора Модного дома Славы Зайцева Расул Ахмедов также уверен, что окружающие сегодня кутюрье люди — «шушера», которую они с Егором стараются от него отогнать.

«Вячеслав Михайлович творческий гений, но, к великому сожалению, в людях плохо разбирается», — заключил Ахмедов.