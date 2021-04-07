«Втираются в доверие и обирают по мелочи». Помощник Зайцева рассказал об окруживших модельера приживалах

Личный помощник и заместитель генерального директора Дома мода Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов рассказал «360» о сомнительных личностях, которые окружили известного модельера, и их вмешательстве в его жизнь. Они портят деловую репутацию мэтра и пытаются поссорить его с сыном.

По словам Ахмедова, сегодня Вячеслав Михайлович приехал в 10 утра на работу. Он пообщался с людьми, провел собрание, выдал задания и поехал домой отдыхать. Зайцев сейчас чувствует себя очень хорошо. Был в хорошем настроении и позвонил сыну Егору.

Личный помощник Зайцева рассказал, что ролики в TikTok снимает Галина Графуддинова. Женщина, по его словам, относится к категории профессиональных опекунов.

Это люди, которые входят в доверие к медийным личностям пожилого возраста и начинают водить с ними подозрительную дружбу. Причем дружба монетизируется в том или ином виде. Люди устраивают подобные «пляски» с больным человеком Расул Ахмедов личный помощник и заместитель генерального директора Дома мода Вячеслава Зайцева.

Он прямо спросил, почему Галина не отправится на поиски пожилых людей в дом престарелых? Там много одиноких и бедных стариков, которым можно помочь. На это ему в прямом эфире (эти слова есть в открытых источниках, в Сети и на ТВ) ответили — Вячеслав Михайлович поднимает им рейтинги.

Галина Графуддинова и ее сын открыто заявляли, что будут не против, если модельер перепишет на них, достойных людей, все наследство, они делают принты на футболках и продают их под маркой «Слава Зайцев», сообщил Расул Ахмедов. Сейчас, по его словам, в отношении семьи Графуддиновых ведется следствие по делу об угоне автомобиля люксовой иномарки, джипа Lincoln Navigator. Продажей футболок сейчас занимается юридический департамент Дома моды.

«У них есть фонд помощи детям. На передаче „Пусть говорят“ эксперты задали им вопрос: „У вас огромное количество подписчиков, спонсоров и инвесторов. У вас огромное количество количество денег. Что вы на эти деньги делаете?“ Графуддиновы ответили, что они помогают детям-сиротам. Выяснилось, что они не помогали деньгами, а подарили детскому дому набор кухонной посуды», — рассказал личный помощник Зайцева.

Он уверен, что Графуддиновы относятся к той категории людей, которые умеют с помощью НЛП (нейролингвистическое программирование — прим.ред.) войти в доверие к старикам, убедить их в своих дружественных намерениях, и по мелочи обирать.

«Они могли бы предупредить Вячеслава Михайловича, сказать: „Мы сделали футболки, продадим их и какое-то количество вам отдадим денег“. Нет, люди зарабатывают на этом. Также они втерлись в доверие к известному врачу Шацкому и также обманом забрали у него машину, пообещали, что будут отдавать деньги и просто „кинули“. И он подал на них в суд. Сейчас это разбирают», — сообщил гендиректор Дома моды.

Расул Ахмедов считает, что Вячеслав Зайцев не видит обратной стороны, не понимает, ради чего рядом с ним оказалась эта семья и относится к ним хорошо. Однако Графуддиновы уговаривают его не говорить о них плохо, хотя модельер их действиями бывает недоволен. Например, на РЕН ТВ вышел репортаж, и Вячеслав Михайлович был им недоволен. Он сказал: «Я не был в курсе, ввели в заблуждение. Мне не нравится, что меня снимают в домашней одежде, выкладывают в интернет. Я очень недоволен этим. Не думал, что они так ко мне отнесутся».

Однако уже на следующий день модельер заявил, что ему все нравится и этими людьми он доволен. Следовательно, они могут на него влиять, и это страшно, подчеркнул Ахмедов.

«Эти люди занимаются тем, что рассказывают Вячеславу Михайловичу, какой Егор (сын Зайцева — прим.ред.) плохой, что он не любит его, что он не звонит ему. Егор сейчас как минимум очень занятой человек, которому досталась ситуация, превышающая 110 миллионов. Буквально через два-три дня вы поймете, что долг Дома моды перед всеми кредиторами будет равен нулю. Это двухгодичная работа Егора Вячеславовича, который старается ради отца», — подчеркнул Расул Ахмедов. Он добавил, что у Дома моды есть далекоидущие планы, о которых отказался раньше времени говорить.

Личный помощник Вячеслава Зайцева рассказал, что пару дней назад на Первом канале состоялись съемки программы о модельере. Однако, по определенным причинам, программу в эфир не пустили.

«Она была наспех смонтирована. Будет сниматься вторая часть и пока непонятно, когда она выйдет», — резюмировал Расул Ахмедов.