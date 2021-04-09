Бастрыкин поручил проверить информацию о мошенниках рядом с Зайцевым

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию, прозвучавшую на одном из федеральных каналов. Телеведущий рассказал, что вдова актера Александра Булдакова и известный модельер Вячеслав Зайцев могут быть жертвами мошенников.

В доме 83-летнего гуру советской моды проживают люди, которые регулярно снимают ролики и публикуют их в соцсетях. Возможно, они используют модельера для личного обогащения и намерены завладеть его имуществом.

Вдова актера Булдакова после знакомства с молодым мужчиной начала распродавать свое имущество по заниженным ценам. Ее окружение подозревает, что он мог быть и раньше замешан в мошеннических схемах.

Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК по Московской области тщательно проверить эту информацию, установить всех возможных потерпевших и доложить о результатах.

Личный помощник и заместитель генерального директора Дома мода Вячеслава Зайцева Расул Ахмедов заявил «360», что Галина Графуддинова, проживающая в доме Зайцева, является типичной профессиональной опекуншей, которая вкрадывается в доверие к пожилым знаменитостям и потихоньку их обирает.