Знаменитости 21 февраля 2023, 21:24 Сбежавший из России Артур Смольянинов оказался налоговым должником KP.RU: покинувший Россию актер Смольянинов задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Сбежавший из России актер Артур Смольянинов* оказался в списке должников. Как сообщили на сайте kp.ru, артист задолжал налоговой 92,4 тысячи рублей. Такой долг у него значится в базе ФНС.

По мнению адвоката Андрея Алешкина, долги могут обернуться для Смольянинова* неприятностями — начислением пеней и блокировкой банковских счетов.

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«Несмотря на свою позицию, актер должен исполнять гражданские обязательства и законодательство Российской Федерации. Тем более что эти финансовые обязательства возникли, когда в его жизни все было замечательно — он получал доходы в России, владел здесь имуществом», — отметил адвокат.

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Ранее стало известно, что Смольянинов* также задолжал почти 40 тысяч рублей по автомобильным штрафам за нарушения ПДД. С 2019 года на имя актера зарегистрировано 22 неоплаченных штрафа.

Скандал вокруг актера разгорелся после одного из интервью, в котором он заявил, что готов воевать за ВСУ и выступает против российских военных на поле боя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился завести на него уголовное дело.

*Артур Смольянинов — признан в России иностранным агентом