Общество 09 января 2023, 19:05 Актер Артур Смольянинов задолжал почти 40 тысяч рублей по штрафам за нарушения ПДД

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Российский актер Артур Смольянинов, который недавно покинул страну, задолжал почти 40 тысяч рублей по автомобильным штрафам за нарушения ПДД. Об этом сообщил RT со ссылкой на базы данных российских ФССП и ГИБДД.

Отмечается, что с 2019 года на имя актера зарегистрировано 22 неоплаченных штрафа. Нарушения правил движения связаны с пересечением сплошной и превышением скорости.

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На всех фотографиях с камер видеофиксации фигурирует один автомобиль артиста — серебристая Mazda CX-5.

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