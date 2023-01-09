09 января 2023, 19:05
Актер Артур Смольянинов задолжал почти 40 тысяч рублей по штрафам за нарушения ПДД
Российский актер Артур Смольянинов, который недавно покинул страну, задолжал почти 40 тысяч рублей по автомобильным штрафам за нарушения ПДД. Об этом сообщил RT со ссылкой на базы данных российских ФССП и ГИБДД.
Отмечается, что с 2019 года на имя актера зарегистрировано 22 неоплаченных штрафа. Нарушения правил движения связаны с пересечением сплошной и превышением скорости.
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На всех фотографиях с камер видеофиксации фигурирует один автомобиль артиста — серебристая Mazda CX-5.
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