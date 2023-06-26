26 июня 2023, 15:12
Роман Костомаров впервые показал видео из больницы с протезами на ногах
Фигурист Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами на ногах
Фигурист Роман Костомаров примерил протезы и начал в них тренироваться. Он опубликовал в Instagram* первое видео.
«Ох уж не просто это все… ни морально, ни физически… мягко говоря!!! Но едем дальше», — подписал он ролик.
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На видео спортсмен занимался на тренажере в клинике. Оператор показал заметно исхудавшего Романа Костомарова, а затем протезы на ногах — из-за сепсиса врачи ампутировали ему обе ступни. В конце ролика фигурист подмигнул и продолжил крутить педали.
Он по-прежнему находится в больнице, сообщил Telegram-канал «112». Специалисты сделали ему временные протезы и заказали другие — современные и индивидуальные. В Россию приезжали специалисты из Германии, чтобы проконсультировать фигуриста по их ношению. Романа Костомарова выпишут после стабилизации эмоционального состояния.
Фигуристка Татьяна Навка сказала, что он занимается дважды в день. Источник ТАСС опроверг информацию о серьезных психологических проблемах у Романа Костомарова. По его словам, спортсмен чувствует себя нормально.
* Instagram — социальная сеть компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.
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