Знаменитости 20 июня 2023, 21:17 «Он сильный». Навка рассказала об улучшении состояния Костомарова Фигуристка Навка: в самочувствии Костомарова есть положительная динамика РИА «Новости»

Читать 360tv в

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров каждый день выполняет упражнения, а в его состоянии наблюдается положительная динамика. Об этом ТАСС рассказала его бывшая партнерша в танцах на льду Татьяна Навка.

«Роман Костомаров каждый день занимается, делает по две тренировки. Готовится к протезированию. Он сильный. <…> Динамика положительная, пусть идет все, как идет», — сказала она.

Реклама

По данным источника агентства, Костомаров продолжает проходить реабилитацию после подготовительных мероприятий к протезированию, которое должны сделать через две-три недели.

Фигуриста госпитализировали в январе текущего года с тяжелым воспалением легких. После этого у него начался сепсис и проблемы с кровообращением, из-за которых развилась гангрена. Врачи ампутировали Костомарову обе стопы. Спустя четыре месяца он впервые поблагодарил в соцсетях всех за поддержку.

Источник «Известий» в первых числах июня сказал, что Роман Костомаров начал готовиться к протезированию. Врачи решили попробовать установить спортсмену протезы, в больнице он останется примерно до июля.