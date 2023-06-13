Знаменитости 13 июня 2023, 08:39 Врачи назначили Роману Костомарову сроки протезирования после ампутации стоп ТАСС: фигуристу Роману Костомарову проведут протезирование через 2-3 недели РИА «Новости»

Читать 360tv в

Подготовительные мероприятия к протезированию завершили, теперь олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров пройдет реабилитацию. Саму процедуру проведут через две-три недели, сообщил источник ТАСС.

«Сейчас Роман проходит реабилитацию после всех подготовительных мероприятий к протезированию. Оно начнется через две-три недели», — сказал он.

Реклама

Собеседник агентства вопреки сообщениям СМИ о депрессии заявил, что спортсмен находится в «нормальном настроении».

Источник «Известий» в начале июня сказал, что Романа Костомарова начали готовить к протезированию. Врачи решили попробовать установить протезы, продолжая тщательно наблюдать за его состоянием. По данным газеты, в больнице спортсмен останется примерно до июля.

Романа Костомарова госпитализировали с подозрением на пневмонию в начале января. Затем у него развился сепсис и другие осложнения, фигуристу ампутировали стопы и пальцы левой руки. Спустя четыре месяца он опубликовал первое сообщение в соцсетях и поблагодарил всех за поддержку.