Знаменитости 22 июня 2023, 09:01 «Никаких кардинальных психологических проблем». Депрессию Романа Костомарова после ампутации опровергли ТАСС: фигурист Роман Костомаров не испытывает серьезных психологических проблем РИА «Новости»

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Фигурист Роман Костомаров примерил протезы и начал тренироваться. Он постарался адаптироваться и не испытал серьезных психологических проблем, сказал источник ТАСС.

«Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, все в норме», — сказал он.

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Собеседник агентства объяснил, что адаптация завершится не скоро, это долгий процесс. Пока спортсмен начал примерять протезы и тренироваться.

Романа Костомарова госпитализировали 10 января с подозрением на пневмонию. После медикаментозной комы, проблем с кровообращением, сосудами головного мозга и сепсиса ему ампутировали стопы, протезирование назначили на лето. В апреле, по информации «Царьграда», он впервые увидел детей. Фигурист отказался работать с психологом, а бывшая партнерша в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о процессе его реабилитации.