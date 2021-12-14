Режиссера Соловьева похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище

Режиссера Сергея Соловьева похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Время Лаврентьев пообещал назвать позже.

Режиссер и сценарист Сергей Соловьев умер 13 декабря в 77 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Соловьев известен благодаря культовому фильму «Асса», а также произведениям «Сто дней после детства», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Наследница по прямой» и другим картинам, которых у режиссера в портфолио не менее 30. Помимо съемок фильмов, режиссер также ставил театральные постановки, писал книги и основал свою мастерскую во ВГИКе.

Коллеги описывали Сергей Соловьева как очень разностороннего человека, разбиравшегося в самых разных сферах искусства: музыке, живописи и литературе. В его фильмах многое завязано на музыке. В них снимались русские рок-музыканты, а их саундтреки использовались для создания нужной атмосферы перестроечной эпохи.