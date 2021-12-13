«Поэт нашего кинематографа». Работавшие с Сергеем Соловьевым актеры тяжело восприняли его смерть

В Москве на 78-м году жизни скончался советский и российский режиссер Сергей Соловьев. Новость о его смерти коллеги по цеху восприняли тяжело. Некоторые с трудом подобрали нужные слова.

Актриса Людмила Савельева в беседе с «360» призналась, что давно не общалась с Соловьевым. Режиссера она знала как удивительно разностороннего человека.

«Меня охватывает ужас, потому что уходят очень близкие мне люди — режиссеры, актеры, люди, которых я безмерно уважала и любила. Сергей Соловьев был удивительным режиссером, замечательным человеком, очень разносторонним. Он прекрасно знал музыку, живопись, драматургию, литературу. Я его называла поэтом нашего кинематографа. У него был свой, особенный почерк. Он очень любил артистов. Работать с ним было очень интересно», — сказала она.

Сыгравшая в «Нежном возрасте» Соловьева артистка Ольга Сидорова добавила, что с ним работалось «лучше всех».

«Это удивительный человек, которых больше нет и не будет», — подчеркнула она.

О смерти Сергея Соловьева стало известно 13 декабря. Причина его кончины пока неизвестна.