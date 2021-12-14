Найк Борзов рассказал, как фильмы Сергея Соловьева повлияли на русский рок

Фильмы Сергея Соловьева создали в 1980-х годах настоящий культ отечественного рок-н-ролла. Об этом «Звезде» рассказал рок-музыкант Найк Борзов.

Соловьев, по его словам, посоветовал одной из своих учениц пригласить певца на роль. При этом режиссер даже не был лично знаком с Борзовым, но видел в персонаже только рок-музыканта.

«Это для меня было, конечно, очень почетно, и это сыграло очень серьезную роль в моем отклике на этот проект», — подчеркнул он.

Борзов заметил, что фильмы Соловьева сыграли значимую роль для отечественного рок-н-ролла — создали из него настоящий культ.

Борзов выразил соболезнования в связи с кончиной режиссера. Сергея Соловьева не стало в возрасте 77 лет. Причиной смерти СМИ назвали сердечную недостаточность.

В Минкультуры назвали его уход большой потерей, сообщило РИА «Новости». Деятельность режиссера в министерстве оценили очень высоко.

«Его творчество было воплощением оригинальных замыслов, в которых всегда чувствовались ритм эпохи, глубина образов и красота человеческих отношений», — подчеркнули в ведомстве.