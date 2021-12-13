Названа причина смерти режиссера Сергея Соловьева

Советский и российский режиссер Сергей Соловьев, который скончался на 78-м году жизни, умер из-за сердечной недостаточности. Причину его смерти сообщила газета «Известия».

О кончине Соловьева стало известно 13 декабря. Коллеги по цеху тяжело восприняли его уход, назвав режиссера разносторонним человеком, который любил артистов.

«Я его называла поэтом нашего кинематографа. У него был свой, особенный почерк», — вспомнила актриса Людмила Савельева.

Сергей Соловьев снял более 30 картин. Фильм «Асса» стал одной из самых известных его работ. Режиссер также занимался театральными постановками, писал книги, выступал на телевидении и открыл мастерскую во ВГИКе.