Эксклюзив 07 октября 2022, 17:38 Поделиться Telegram

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Viber Рэперу Паше Технику диагностировали перелом носа — источник Источник «360»: рэпер Паша Техник находится в тяжелом состоянии в реанимации vk.com

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Рэпер Паша Техник, которому стало плохо после вечеринки накануне, попал в реанимацию, рассказал «360» источник в экстренных службах. По его информации, исполнитель находится в тяжелом состоянии.

Собеседник «360» сообщил, что кроме прочего врачи диагностировали у Паши Техника эпилепсию.

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«В тяжелом состоянии, в реанимации. По КТ — перелом носа», — уточнил источник.

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Ранее стало известно, что рэпера госпитализировали в Боткинскую больницу. Врачей вызвали из-за внезапно начавшихся судорог у артиста. Его супруга в своем Telegram-канале пообещала разобраться со всеми, кто был на вечеринке с Техником. Она заявила, что у молодого человека случился приступ эпилепсии, причем уже в третий раз за месяц.

Летом 2020 года Пашу Техника поймали за вождением автомобиля в нетрезвом виде. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев. В августе прошлого года исполнитель вышел на свободу. «Я вернулся», — так рэпер подписал фотографию с женой, опубликованную в социальных сетях.

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