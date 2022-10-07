Рэпер Паша Техник впал в кому после бурной вечеринки | 360°

Знаменитости 07 октября 2022, 14:31 Поделиться Telegram

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Viber Рэпер Паша Техник впал в кому после бурной вечеринки Источник "360": рэпер Паша Техник в коме

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Рэпер Паша Техник впал в кому. Об этом сообщила жена рэпера в своем Telegram-канале.

Это произошло после прошедшей накануне вечеринки, на которой употреблялись запрещенные вещества.

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По информации источника "360" в экстренны службах, Павел Ивлев (настоящее имя исполнителя) госпитализирован в Боткинскую больницу из-за судорог.

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Его супруга в своем Telegram-канале угрожает разобраться со всеми, кто был на той вечеринке, обещает всех засудить. Она написала, что у Техника эпилепсия и что «это» уже третий раз за месяц. В сообщениях много нецензурной лексики.

В прошлом году рэпер Паша Техник провел 11 месяцев в тюрьме. Его поймали пьяным за рулем в Балашихе в июне 2020 года. Сообщалось, что дело было не только в пьяной езде. П информации МВД, 17 июня водитель Hummer H3 совершил наезд на двух пешеходов, в результате пострадал четырехлетний ребенок.

И еще до этого рэпер был судим по наркотической статье и провел пять лет в колонии строгого режима.

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