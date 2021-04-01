Рэпера Пашу Техника признали виновным в пьяном вождении

Российского рэпера Пашу Техника признали виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Он получил наказание в виде тюремного заключения на 11 месяцев, сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 17 июня прошлого года. Сотрудники ДПС остановили машину. Результаты экспертизы показали, что водитель был пьяным. Ивлев (настоящая фамилия Паши) признал вину, написало ИА НСН.

Приговор был вынесен в сентябре прошлого года. В декабре его утвердили, и мужчину отправили на реабилитацию в тюрьму. Помимо лишения свободы суд наложил запрет на вождение машины на два года.