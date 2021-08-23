Рэпер Паша Техник вышел на свободу
Рэпер Паша Техник вышел на свободу. Артист провел 11 месяцев в заключении после того, как его задержали пьяным за рулем. О своем освобождении исполнитель рассказал в Instagram.
Техник разместил фотографию. На снимке он изображен в тюремной одежде и в объятиях своей супруги.
«Я вернулся», — написал рэпер в подписи.
Пашу Техника поймали пьяным за рулем в Балашихе в июне прошлого года. В СМИ сообщали, что это произошло около СНТ «Безменково-2». Предположительно, пьяной ездой дело не обошлось. В МВД сообщали, что 17 июня водитель Hummer H3 совершил наезд на двух пешеходов, в результате пострадал четырехлетний ребенок.
Суд также запретил Технику водить машину в течение двух лет.
Это уже не первый срок рэпера. Техник ранее был судим по наркотической статье и провел пять лет в колонии строгого режима.