Пугачева впервые выступила с официальным заявлением после отъезда из России | 360°

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Пугачева впервые выступила с официальным заявлением после отъезда из России

Певица Пугачева сообщила, что покинула Россию и сейчас находится в Израиле

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Алла Пугачева впервые вышла на связь из Израиля. Она написала, что счастлива, и разместила фотографию на фоне моря в Telegram-канале.

Примадонна отметила, что находится в Израиле. Слева на снимке виден баннер с надписью на иврите.

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«Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи», — написала Пугачева.

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Она призналась, что молится о своих российских фанатах на «Святой Земле».

Певица закончила пост словами: «Я счастлива!».

29 сентября стало известно, что Пугачева улетела из России в Израиль. Певица улетела из московского аэропорта Внуково вместе с детьми. Пугачева не приобретала обратный билет, информации о вероятной дате возвращения нет.

После начала специальной операции России на Украине стало известно, что Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* улетела в Израиль, однако в августе она вернулась на родину.

После этого Галкина* признали иностранным агентом, а Пугачева публично обратилась к Министерству юстиции и попросила присвоить этот статус и ей. Также RT писали, что в отношении Пугачевой проводится проверка на предмет дискредитации армии РФ. Ранее певица назвала своих критиков «рабами».

*Максим Галкин признан в России иностранным агентом.

Алла Пугачева

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