Знаменитости 07 мая 2023, 07:32 Песков пообщался с Пугачевой на прощании с Юдашкиным — СМИ Представитель Кремля Песков пообщался с певицей Пугачевой на прощании с кутюрье Юдашкиным РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков встретился с Аллой Пугачевой, приехавшей на церемонию прощания со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным. Кадр встречи предоставило издание StarHit.

По его данным, представитель Кремля был рад видеть певицу. пообщался с ней и даже поцеловал ей руку.

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После траурной церемонии Примадонна в черной шляпе быстро скрылась в машине, не став общаться с журналистами. Поначалу она и вовсе приехала и сидела в машине, как будто не собираясь выходить.

О возвращении Пугачевой в Россию стало известно за несколько дней до мероприятия. Известно, что они с Юдашкиным виделись всего за пару недель до его смерти.

Модельера не стало 2 мая. Ему было всего 59 лет. Валентин Юдашкин долго боролся с раком, но несмотря ни на что продолжал работать до последнего. Прощание с кутюрье состоялось 6 мая. Его посетили многие знакомые с ним знаменитости, в числе которых певец Александр Розенбаум, народный артист России Олег Газманов с женой Мариной, стилист Сергей Зверев.