Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем | 360°

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Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за мужем

Певица Алла Пугачева обратилась к Минюсту за признанием ее иностранным агентом

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Обращение в Министерство юстиции написала российская певица Алла Пугачева. Она попросила, чтобы ее вслед за супругом, юмористом Максимом Галкиным* включили в реестр физических лиц — иностранных агентов. Текст обращения исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram**.

Она подчеркнула, что на такой шаг пошла из солидарности с мужем, которого назвала честным, порядочным и искренним человеком.

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«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны», — говорится в обращении Пугачевой в Минюст.

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Министерство юстиции России включило Максима Галкина* в список физических лиц — иностранных агентов на этой неделе. В реестре, который опубликован на сайте ведомства, указано, что артист осуществлял политическую деятельность и получал деньги от Украины.

В ответ юморист записал видеообращение, в котором отказался признавать себя иностранным агентом. Максим Галкин* подчеркнул, что занимается творчеством, а именно юмором и политической сатирой. Свои мысли, мнения и совесть он никому не продавал.

Артист подчеркнул, что его деятельность защищают статьи Конституции, которые гарантируют право на труд и свободу слова.

Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России после начала специальной военной операции. Некоторое время семья жила в Израиле. Певица уже вернулась обратно, а ее супруг продолжает давать концерты за границей.

Как сообщил сайт «Дни.ру», в последние дни примадонну российской эстрады заметили на нескольких светских мероприятиях в Москве. Это первые выходы Пугачевой в свет после возвращения.

*Максим Галкин — признан в России иностранным агентом.

**Instagram — принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.

Алла Пугачева

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