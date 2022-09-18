Максим Галкин отказался относить себя к иноагентам | 360°

Знаменитости 18 сентября 2022, 00:23 Поделиться Telegram

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Viber Максим Галкин отказался относить себя к иноагентам Юморист Максим Галкин призвал не считать юмор политической деятельностью

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Политическая сатира и юмористический жанр не относятся к политической деятельности. Артист на сцене честен перед зрителями и все делает искренне. Такое видеозаявление в своем аккаунте Instagram** опубликовал юморист Максим Галкин*, после того, как министерство юстиции России признало его иностранным агентом.

Повод для включения в реестр своего имени артист назвал надуманным.

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«Иноагент, так иноагент. Я к иноагентам себя не отношу», — заявил Галкин*. Он добавил, что занимается творчеством, а не продажей своего мнения, мыслей и совести. Юморист отметил, что намерен продолжать шутить над политиками, потому что считает это своим правом на труд и свободу слова, которые закреплены в Конституции.

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Ситуацию вокруг Максима Галкина* и его супруги певицы Аллы Пугачевой прокомментировал депутат и писатель Захар Прилепин. Он напомнил, что раньше исполнительница пользовалась непререкаемым авторитетом, благодаря своему таланту. Но сейчас певица «измельчала. Как сообщил сайт uro.ru, Прилепин подчеркнул, что Галкин* попал на «заграничную панель», а его супруга продолжает кривляться в России.

Министерство Юстиции России включило Максима Галкина* в список физических лиц иностранных агентов накануне. В опубликованном на сайте ведомства документе говорится, что артист получал финансирование от Украины, а также осуществлял политическую деятельность.

*Максим Галкин — признан в России иностранным агентом

**Instagram — принадлежит корпорации Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена

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