Максим Галкин стал иноагентом | 360°

Общество 16 сентября 2022, 21:07 Поделиться Telegram

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Viber Максим Галкин стал иноагентом Минюст России внес юмориста Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов РИА «Новости»

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Новым фигурантом списка физических лиц, признанных иностранными агентами в России, стал юморист Максим Галкин*. Об этом сообщило министерство юстиции.

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Согласно представленном в реестре данным, иностранное финансирование артист получал от Украины, а также осуществлял политическую деятельность.

После начала специальной военной операции Галкин* вместе с женой Аллой Пугачевой уехал из России. Некоторое время пара жила в Израиле, пока певица не вернулась обратно. Юморист продолжает давать концерты за границей.

Летом появилась информация, что против Галкина* возбудили уголовное дело за дискредитацию российских военных. Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Роман Худяков.

Сообщение бывшего парламентария опровергли в Следственном Комитете. Там подчеркнули, что никаких материалов о возбуждении уголовного дела против юмориста к ним не поступало.

*Максим Галкин внесен в реестр физических лиц — иноагентов решением Минюста РФ.

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