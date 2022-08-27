Пугачева вернулась в Россию и пообещала навести «порядок в головах»

Певица Алла Пугачева впервые за долгое время появилась на публике в России. Она рассказала, что вернулась в страну несколько дней назад, чтобы «навести порядок» в головах, сообщили «Известия».

Исполнительница рассказала, что у нее все хорошо. Корреспондент издания отметил, что рад видеть певицу, за что она его поблагодарила. Он также поинтересовался, чем она планирует заняться после возвращения.

«Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове», — ответила Пугачева. На вопрос о том, пойдут ли ее дети 1 сентября в школу она сказала, что «у них ножки есть здоровые, пойдут».

Ранее концертный директор исполнительницы Елена Чупракова заявила, что Пугачева вернулась в Россию «уже давно». По словам менеджера, артистка пока не планирует выступления на сцене.

После начала спецоперации Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Месяц назад экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что звездная чета готовится к переезду в США. По его словам, артисты уже занялись продажей недвижимости в России.