Знаменитости 21 апреля 2023, 03:15 Прокуратура сняла с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве ABC: прокуратура Нью-Мексико сняла с Алека Болдуина обвинения в непредумышленном убийстве РИА «Новости»

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С голливудского актера Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве. О решении прокуратуры штата Нью-Мексико рассказали юристы артиста американской телекомпании ABC.

«Мы довольны решением и призываем провести тщательное расследование трагического инцидента», — сказали адвокаты.

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В октябре 2021 года на съемочной площадке фильма «Ржавчина» была убита оператор Галина Хатчинс. Во время репетиции в нее выстрелил Алека Болдуина — один из патронов оказался боевым.

Первое официальное обвинение — в непредумышленном убийстве — актеру предъявили лишь в феврале этого года. Вину он признавать отказался.

Ранее стало известно, что суд вынес первый вердикт по этому делу. Помощника режиссера Дэвид Холлс признали виновным. Его приговорили к шести месяцам условного заключения и обязали выплатить штраф в размере 500 долларов.