Знаменитости 24 февраля 2023, 04:25 Суд разрешил Болдуину продолжить съемки в фильме «Ржавчина» Variety: Алек Болдуин продолжит сниматься в фильме «Ржавчина» по разрешению суда РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суд США разрешил Алеку Болдуину продолжить съемки в фильме «Ржавчина», оператор которого погибла от случайного выстрела актера. Об этом сообщило издание Variety.

«Алек Болдуин по-прежнему играет главную роль, несмотря на то, что в Нью-Мексико ему предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в связи со смертью оператора Галины Хатчинс», — говорится в статье.

Реклама

Актеру также разрешили общаться со свидетелями по этому делу, в том числе с режиссером, но запретили обсуждать стрельбу. Кроме того, суд на время рассмотрения дела запретил Болдуину употреблять спиртные напитки и владеть огнестрельным и другим опасным оружием.

Реклама

На слушаниях, которые пройдут 24 февраля, Болдуин не появится. Он направил заявление в суд о том, что не признает свою виновность.

Трагическое происшествие случилось в октябре 2021 года. Актер случайно застрелил на съемках фильма «Ржавчина» оператора и ранил режиссера. По версии следствия, Болдуин совершил выстрел из боевого пистолета, который ему дал ассистент, напомнил сайт Teleprogramma.Pro. Актеру грозит до 18 месяцев тюрьмы.