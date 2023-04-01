Мир 01 апреля 2023, 02:02 Помощника режиссера фильма «Ржавчина» осудили по делу об убийстве оператора CBS: суд вынес первый приговор в деле об убийстве Болдуином оператора на съемках фильма Публичное достояние

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Помощник режиссера Дэвид Холлс первым выслушал вердикт суда штата Нью-Мексико по делу о неумышленном убийстве оператора в ходе съемок вестерна «Ржавчина». Об этом сообщил телеканал CBS.

На площадке 63-летний Холлс также работал координатором по безопасности на съемках «Ржавчины». Мужчину приговорили к шести месяцам условного заключения. Также он должен будет заплатить штраф в размере 500 долларов, пройти курс по безопасному обращению с оружием и выполнить 24 часа общественных работ.

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Холлс участвовал в заседании суда онлайн и полностью признал собственную вину. Именно он передал актеру Алеку Болдуину пистолет, заверив, что он был не заряжен боевыми патронами. Однако в пистолете, который заряжала оружейник «Ржавчины» Ханна Гутьеррес-Рид, находился один боевой патрон.

Ранее стало известно, что против американского актера Алека Болдуина новый иск выдвинули бывший члены съемочной команды Риз Прайс, Доран Кертис и Росс Аддиего. Они утверждают, что после выстрела получили контузии.

Трагическое происшествие на съемках фильма «Ржавчина» произошло в октябре 2021 года. В процессе съемок сцены Болдуин выстрелил из оружия, смертельно ранив женщину-оператора Галину Хатчинс.